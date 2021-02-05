موسيماني عن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ: «أتمنى مواجهتهم بالقميص الأحمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ: «أتمنى مواجهتهم بالقميص الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونخ الألماني، الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وأضاف موسيماني، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «مباراة بايرن ميونخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا».
وأوضح: «دراسة بايرن ميونخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري».
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل، أمس، في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.
وقال: «نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال أفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا».
وأتم موسيماني: «أتمنى مواجهة بايرن ميونخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن».
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