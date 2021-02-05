شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ: «أتمنى مواجهتهم بالقميص الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونخ الألماني، الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف موسيماني، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «مباراة بايرن ميونخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا».

وأوضح: «دراسة بايرن ميونخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري».

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل، أمس، في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.

وقال: «نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال أفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا».

وأتم موسيماني: «أتمنى مواجهة بايرن ميونخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن».