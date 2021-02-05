شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير قبل مواجهة الأهلي.. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء أمام هيرتا برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، ركلة جزاء في الدقيقة 11، من المباراة التي تجمع فريقه أمام هيرتا برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

يأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري، المقرر لها، الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي تحتضنه قطر في الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجاري.