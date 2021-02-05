شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الأهلي أمام الدحيل.. رقم قياسي جديد في مسيرة مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مروان محسن، مهاجم النادي الأهلى ومنتخب مصر، رقما قياسيا في سجل مشواره الاحترافي بعد مشاركته بقميص القلعة الحمراء أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية.

وعادل مروان رقم كل من أحمد فتحى ومحمد صلاح، بالمشاركة في أكبر 3 بطولات عالمية لكرة القدم، وهي: كأس العالم، وكأس العالم للأندية، ودورة الألعاب الأوليمبية، ليكونوا اللاعبين المصريين الوحيدين الذين شاركوا في البطولات الثلاث الكبرى.

وشارك محسن بقميص منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية (لندن 2012)، وكأس العالم (روسيا 2018)، وبقميص النادي الأهلي في كأس العالم للأندية (2020).

في حين شارك فتحى في أوليمبياد (2012)، وكأس العالم (2018)، وكأس العالم للأندية مع الأهلى في ثلاث نسخ (2008 و2012 و2013).

من جانبه، حقق النجم المصري محمد صلاح نفس الإنجاز، لكن بقميص ليفربول بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2019، ومع منتخب مصر بأوليمبياد 2012، وكأس العالم 2018، فيما ينفرد برقم أنه الوحيد بين الثلاثي الذي حقق لقب مونديال الأندية.