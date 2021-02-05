شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشرح كيف تعامل دفاع الأهلي مع أزمة فارق الطول لمهاجمي الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبة الفريق في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي مونديال الأندية المحدد له الاثنين المقبل.

وأضاف مدافع الأهلي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم، ولن نبخل بنقطة عرق أمام بطل أوروبا».

وأوضح أن هناك تركيزًا شديدًا من قبل اللاعبين، من أجل الاستعداد لهذه المباراة، ونبدأ اليوم مشاهدة مباريات بايرن ميونخ رفقة الجهاز الفني من أجل الاستعداد بشكل جيد للمواجهة.

وأوضح أن الجهاز الفني سيجتمع مع اللاعبين لمناقشة إيجابيات وسلبيات مباراة الدحيل القطري أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف من أجل تدارك بعض الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الفريق القطري، وتقديم عرض قوي أمام بطل أوروبا الاثنين المقبل.

وأوضح أنه سعيد بدعم جماهير الأهلي للفريق، خاصة قبل انطلاق البطولة، مؤكدًا أهمية الدور الذي لعبته جماهير الأهلي في مدرجات استاد المدينة التعليمية الذي احتضن مباراة الدحيل القطري أمس.

وقال: «كل لاعبي الأهلي كانوا على أعلى مستوى أمس، وكان الجميع في قمة تركيزه من أجل قطع بطاقة التأهل، وهذا هو الحال دائمًا عندما نمتلك الرغبة في الفوز».

وأشار إلى أنه وزملاءه في خط الدفاع نجحوا في إيقاف خطورة لاعبي الدحيل بعد أن درسوهم بشكل جيد على مدى الأيام التي سبقت انطلاق منافسات البطولة، مشددًا على أن فارق الطول مع المعز على، مهاجم الدحيل، لم يشكل أزمة له في مباراة أمس، بعد أن تعامل مع هذا الأمر بذكاء وتكتيك معين في اختيار التوقيت المناسب للتعامل مع الكرات العالية المشتركة بينهما، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه الخط الدفاعي رفقة رباعي الوسط، الذي شارك في المباراة، سواء عمرو السولية أو حمدي فتحي قبل استبداله أو مع نزول أليو ديانج وأكرم توفيق.

وأتم أيمن أشرف حديثه مؤكدًا: «لدينا مباراة كبيرة أمام البايرن ونسعى للظهور خلالها بشكل يليق باسم وشعبية الأهلي نادي القرن وبطل أفريقيا».