شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس يتصدر مؤقتاً.. والأمطار تؤجل منافسات الجولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تألق اللاعب النيوزيلندي رايان فوكس، في منافسات اليوم الثاني من بطولة السعودية الدولية للجولف، التي يحتضنها ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد أن أنهى اليوم بـ10 ضربات تحت المعدل، متقدماً على الإنجليزي آندي سوليفان، والنمساوي بيرند فايزبيرغر اللذان أنهيا الجولة في المركزين الثاني والثالث على التوالي بـ 8 ضربات تحت المعدل، وشهدت المنافسة التي اتسمت بالندية والحماس بين نخبة لاعبي العالم في لعبة الجولف توقفا اضطراريا بسبب هطول الأمطار على أرضية الملعب مما أدى لانتهاء المنافسات قبل استكمال بعض اللاعبين ما تبقى من الحُفر.

من جانبه قال النيوزيلندي رايان فوكس صاحب الـ 34 عاماً: «أعتقد أننا كنا محظوظين بشكل كبير لعدم وجود رياح وكان الجو رائعاً يساعد على التالق وتحقيق نتائج إيجابية»، لافتا إلى أنه استغل الاستقرار المناخي بشكل إيجابي، وأضاف يقول: «الحظ غالباً ما يعاكسك وقت سحب القرعة ولكن من الجميل في بعض الأحيان أن يبتسم لك الحظ».

وعلى صعيد آخر تستكمل غدا السبت ما تبقى من منافسات اليوم الثاني قبل تحديد المتأهلين لمنافسات اليوم الثالث من البطولة، والتي يشارك فيها أكثر من 139 لاعبا يتنافس جميعهم على لقب البطولة ومجموع جوائزها البالغ 3،5 مليون والتي تعد إحدى أكبر بطولات الجولة الأوروبية.