الأهلي يبدع ويتصدر

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جدة - خالد شويل - خطف فريق الأهلي صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه القوي على مضيفه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة 17 لدوري المحترفين.

شهد الشوط الأول من اللقاء تقدما أهلاويا مبكرا بهدفين متتاليين عن طريق حسين المقهوي (د:7) وسلمان المؤشر (د: 13)، وسرعان ما رد الوحدة بهدفين عن طريق حسين العيسى (د: 17)، ويوسف نياكاتي (د: 24)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أضاف الأهلي الهدفين الثالث والرابع، فمن مجهود فردي من منتصف الملعب انطلق محترف الأهلي اليكساندرو ميتريتا مخترقاً دفاعات الوحدة ويسدد كرة أرضية قوية تسكن الشباك الوحداوية كهدف ثالث للأهلي (د: 90+1)، وعزز نجم الأهلي عمر السومة النتيجة بإحرازه الهدف الرابع (90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدفين، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه العاشر في الدوري ويصل للنقطة 33 محتلاً صدارة الدوري، فيما تلقى الوحدة خسارته الثامنة ويتجمد رصيده النقطي عند النقطة 21 وفي المركز العاشر.