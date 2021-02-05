مبخوت: لقب الدوري أهم من تحطيم رقم الفهد

أبوظبي: محمد مصطفى

قدم علي مبخوت نجم الجزيرة مباراة خيالية بعدما قاد فريقه إلى فوز عريض وقياسي على مضيفه الظفرة 5-1.

وتألق علي مبخوت في المباراة وسجل «هاتريك»، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 11 هدفاً، كما أصبح ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري بعد أن عادل رقم سيباستيان تيجالي برصيد 157 هدفاً، وتبقى له 8 أهداف لمعادلة رقم فهد خميس نجم الوصل السابق (165 هدفاً).

كما صنع مبخوت تمريرتين حاسمتين ليرفع عدد «الأسيست» في الدوري هذا الموسم إلى 7 تمريرات.

وقال مبخوت: إن «فهد خميس نجم كبير، وإذا حطمت رقمه فذلك شرف كبير لي، لكن الآن لا أفكر بتسجيل الأهداف الثمانية المتبقية لمعادلته؛ بل بقيادة الجزيرة إلى المنافسة على اللقب».

وطالب باحتساب العشرة أهداف لـ«الفهد» والتي سجلها عندما تم إلغاء موسم 1990-1991.

وقال مبخوت: فهد نجم كبير وقدم الكثير للكرة الإماراتية، هذا مجهوده وحقه ويجب علي أن أدعمه في زيادة رصيده من الأهداف، أما بالنسبة لي فلا أفكر في تحطيم الرقم القياسي وإذا حدث ذلك بالتأكيد سوف أشعر بالسعادة، ولكن كل همي مساعدة الجزيرة على الانتصار والمنافسة على اللقب.

وعن الفوز العريض على الظفرة أكد أن المهم فوز فريقه وحصد النقاط الثلاث بغض النظر عن نتائج المتصدر الشارقة، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» استفاد من تعادل الشارقة أمام الوحدة وحصد 3 نقاط مهمة من مباراة لم تكن سهلة، ومن المهم الاستمرار في تحقيق الانتصارات في الدوري.

وأرجع الهداف تألقه وتصدره صناعة في صناعة وتسجيل الأهداف حتى تصدر الترتيب إلى منظومة الفريق وقال: أشكر لاعبي الجزيرة على مساعدتي في صناعة وتسجيل الأهداف بخدمتي بتوصيل الكرة ومن جانبي أحرص على رد الجميل لهم بمساعدة الفريق في الفوز وحصد النقاط وهذا المهم وليس الأرقام.