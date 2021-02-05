شباب الأهلي يقسو على العين بالأربعة

العين: عاطف صيام

واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب المهندس مهدي علي، وحقق فوزاً سهلاً ومستحقاً وكبيراً على مستضيفه العين 4-1، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 25 نقطة ويصعد إلى المركز الخامس مكان «الزعيم» الذي تراجع مركزاً للوراء، وتجمد رصيده عند 24 نقطة، وودع المنافسة على اللقب بصورة منطقية بعد هذا الأداء المتواضع.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللقاء على مدار الشوطين، ولعب وحيداً في الشوط الأول، وكأنه في حصة تدريبية، ونجح في الحصول على ركلة جزاء مشكوكاً في صحتها، وهذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها العين للظلم في هذا الموسم، وكأنه مكتوب عليه احتساب ركلات جزاء تثير الجدل بالرغم من الرجوع إلى تقنية «الفار»، وسجل كارولس إدواردو منها هدف التقدم لشباب الأهلي الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ظهر العين بأنه لا حول له ولا قوة، وبانت عليه حالة التوهان، ولم يشكل أي خطورة طوال الـ90 دقيقة باستنثاء كرتين فقط.

واستمر السيناريو في الشوط الثاني بأفضلية شباب الأهلي وساعده في ذلك تبديلات مدرب العين بيدرو الغريبة بخروج للاعب المحور يحيي نادر وهو ما تسبب في فتح الملعب للضيوف وأثمر ذلك عن دخول ثلاثة أهداف سجلها كارتابيا وإدواردو وايجور بجانب إضاعة العديد من الأهداف.

استحوذ شباب الأهلي على الكرة في منطقة الوسط وأثمرت أفضليته في الدقيقة الثامنة على الحصول على ركلة جزاء تسبب فيها مهاجم شباب الأهلي إيجور جيسوس مستفيداً من عدم التفاهم ما بين الحارس محمد بوسندة الذي حل بديلاً لخالد عيسى المصاب والعائد بعد غياب المدافع مهند العنزي، ليتصدى لها البرازيلي كارلوس إدواردو وسجل منها هدف التقدم لشباب الأهلي.

وفي الدقيقة 22 أجرى مدرب العين تبديلاً بخروج سالم عبدالله المصاب ودخول البرازيلي إيريك مكانه.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب العين باللاعب أندريا بديلاً ليحيي نادر، وقبل أن تمر الدقيقة العاشرة سجل كارتابيا هدف شباب الأهلي الثاني الذي تلقى تمريرة رأسية من إيجور توغل، وتخطى مهند العنزي وسدد في أقصى الزاوية اليمنى للحارس بوسندة، وفي الدقيقة 68 تعرض حارس شباب الأهلي ماجد ناصر إلى إصابة، وغادر الملعب ونزل مكانه الحارس البديل حسن حمزة، وفي الدقيقة 74 أضاف إدواردو الهدف الثالث لشباب الأهلي مستفيداً من تمريرة كارتابيا الساحرة وسط غياب تام للدفاع العيناوي، وبعدها سجل إيجور جيسوس الهدف الرابع لشباب الأهلي، وفي الوقت الضائع أحرز العين هدفاً شرفياً برأسية المدافع مهند العنزي لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1.