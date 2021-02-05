بطولة إيطاليا: نابولي يعلن إصابة كوليبالي وغلام بفيروس كورونا

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روما: أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم الجمعة، إصابة مدافعيه السنغالي كاليدو كوليبالي والجزائري فوزي غلام بفيروس كورونا.

وبالتالي، سيغيب اللاعبان اللذان لم تظهر عليهما أعراض ووضعا في الحجر الصحي، عن مواجهة جنوى المرتقبة السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وليست مشاركة اللاعبين مضمونة أيضاً في المباراتين المهمتين الأسبوع المقبل، الأربعاء في بيرغامو ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد أتالانتا (تعادل سلبي ذهاباً)، ثم في 13 شباط/فبراير حين يستضيف نابولي حامل اللقب يوفنتوس ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الـ"سيري أ".

ويذكر أن نابولي يفتقد أيضاً لخدمات مهاجمه البلجيكي دريس ميرتنس، الذي توجه إلى بلاده الأسبوع الماضي للخضوع للعلاج بعد إصابة في كاحله.