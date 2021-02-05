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بطولة إيطاليا: نابولي يعلن إصابة كوليبالي وغلام بفيروس كورونا

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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روما: أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم الجمعة، إصابة مدافعيه السنغالي كاليدو كوليبالي والجزائري فوزي غلام بفيروس .

وبالتالي، سيغيب اللاعبان اللذان لم تظهر عليهما أعراض ووضعا في الحجر الصحي، عن مواجهة جنوى المرتقبة السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من .

وليست مشاركة اللاعبين مضمونة أيضاً في المباراتين المهمتين الأسبوع المقبل، الأربعاء في بيرغامو ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد أتالانتا (تعادل سلبي ذهاباً)، ثم في 13 شباط/فبراير حين يستضيف نابولي حامل اللقب يوفنتوس ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الـ"سيري أ".

ويذكر أن نابولي يفتقد أيضاً لخدمات مهاجمه البلجيكي دريس ميرتنس، الذي توجه إلى بلاده الأسبوع الماضي للخضوع للعلاج بعد إصابة في كاحله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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