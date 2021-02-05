شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: واثقين في قدرات لاعبينا أمام البايرن.. وسندخل اللقاء باسمنا وتاريخنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الدحيل فريق مميز ولديهم امكانيات وقدرات جيدة ولديه خط أمامي قيمته 25 مليون دولار تقريبا ونجحنا في تخطيه، وكان من الصعب التركيز على المهمة رقم 2 ولديك المهمة رقم 1، وهذه البطولة هي الأهم والأقوى على مستوى الأندية.

قال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: أشكر الجهاز الطبي بالكامل برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة ومحمد وفائي لأنهم عملوا مجهود كبير مع بدر بانون حتى ساعات متأخرة من ليلة المباراة ولعبوا دورا في مشاركة اللاعب بمباراة الدحيل وظهوره بشكل جيد.

أوضح: سعداء بالتواجد الجماهيري في قطر، وأننا تمكننا من اسعادهم وسنلعب مع فريق هو الاقوى على مستوى العالم ولديه تفكير احترافي بحت وسندخل المباراة باسمنا وتاريختا ونتمنى تقديم مباراة جيدة.

أشار: من الصدف أن آخر مباراة لبعناها في قطر كانت أمام بايرن ميونيخ في 2012 وهو ما يعد دلالة مبشرة.. وهذه أول مباراة على مستوى رسمي لفريق مصري يلعب أمام بطل أوروبا في بطولة رسمية وعلى نصف نهائي كذلك.

اختتم: أقول للاعبين نحن واثقين بكم ولابد أن تثقوا في أنفسكم وتلعبوا بشكل قوي ورجولي في المباراة وتقدموا كل ما لديكم من إمكانيات.