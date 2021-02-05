شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: رفضت الأهلى رغم المبالغ الكبيرة..ولا أحب استفزاز الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق إنه رفض الانتقال إلى النادى الأهلى رغم المبالغ الكبيرة التي عرضت عليه بسبب حبه للزمالك لافتا إلى أنه هناك مكالمة هاتفية حالت دون انتقاله إلى القلعة الحمراء.

أضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي شيما صابر :" لم أكون شعبيتى عند الجماهير من استفزاز النادي الأهلى و كنت أذهب مع والدي الاستاد وأشجع معه المارد الأحمر".

تابع نجم الزمالك السابق متحدثا عن حياته الشخصية:" مكنتش مدلع وانا صغير وكنت بتضرب بالحزام وليلي علوي كانت زميلتي في المدرسة وكنت بربي كلاب وقطط من صغري لا يشغلني التنمر عليا بسبب قصري واللي بيقول عليا قزم مريض نفسياً".

وواصل:" أنا مستفز لانى بقول الحق وعمري ما استفزيت جمهور الاهلي ولا قصدت اتهام الأهلي بالتسبب في وفاة محمد عبد الوهاب وفاروق جعفر ضمني للزمالك ولكن طاهر أبو زيد مثلي الأعلى في الكرة".

تابع الغندور:" مصطفى محمد أعلى من محمد صلاح وميسي ومبابي في ضربات الرأس وفاروق جعفر ضمني للزمالك ولكن طاهر أبو زيد مثلي الأعلى ولا يشغلني التنمر عليا بسبب قصري واللي بيقول عليا قزم مريض نفسياً".

وواصل نجم الزمالك الأسبق:" أخطاء الحكام دائما ضد الزمالك في مباريات القمة وعماد النحاس ومختار مختار مش بيفوتوا ماتشات لكن تصرفاتهم أمام الأهلي مريبة وشبهوني بمارادونا في يوغوسلافيا وأنا مستفز لانى بقول الحق".