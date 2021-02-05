شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر: دفاع البايرن بطئ.. و عليك إيقاف التمريرات لليفاندوفيكسي للتحكم فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الألماني وينفريد شايفر مدرب منتخب الكاميرون السابق أن بايرن ميونيخ لديه مشاكل دفاعية ولديه دفاع بطئ وأهم لاعب في صفوفه ليفاندوفيكسي، ومن أجل التحكم في ليفاندوفيكسي لابد أن ترى اللاعب القادر على منحه الكرة باستمرار ويجب أن تقف التمريرات التي ستصل إليه لأنها هي المشكلة وليست المشكلة في ليفا فقط".

قال شايفر في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "أعتقد أن كيميتش هو من يقدم الكرات باستمرار لليفاندوفيسكي ومن بعد مولر، والمهم الدفاع الذي يراقب ليفا لا يخرج معه للخلف لأنه سيترك مساحة مفتوحة".

تابع: "في مصر الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك في فورمة عالية ولكن باقي الفرق في مستوى ثاني وعليك أن تتعلم كيف تواجه فريقا أوروبيا وليس كل الفرق المصرية تستطيع تقدم المستوى الي يقدمه الأهلي".

واصل: "يجب على الأهلي تفادي ما حدث في الشوط الثاني بمباراة الدحيل ولابد من تخطي منطقة الوسط ويضغط على المنافس ولا يكتفي بالدفاع فقط ولا يمنح البايرن الفرصة للتحكم في المباراة".

أتم: "الأهلي رقم 1 في إفريقي والكرة المصرية هي الكرة رقم 1 على مستوى إفرقيقا ولكن الفريق وعليه ألا يمنح الفرصة للبايرن في السيطرة على المباراة"، مضيفا: "مدرب بايرن ميونيخ فضل إراحة عدد من اللاعبين في مباراة هيرتا برلين من أجل مباراة الأهلي، والبايرن سيعاني من اجهاد بدني بسبب لعب مباراة اليوم والسفر غدا إلى قطر وعلى الأهلي استغلالها".

شدد: "الأهلي عليه أن يكون لديه الثقة والتركيز وألا يكون سعيد بالمشاركة في مونديال الأندية ويتوقف عند هذه المرحلة، لأن الكرة المصرية تمثل الكرة الإفريقية".