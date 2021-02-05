شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: وجودنا فى نصف نهائي المونديال رائع ومواجهة بايرن تحدى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونخ الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أضاف موسيماني : مباراة بايرن ميونخ لا تحتاج إلي الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات بقدر ما تحتاج إلي تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا.

وأوضح : دراسة بايرن ميونخ فنيا وتكتيكيا أمر مهم للغاية بالطبع ولكن مهما قمت بدراسته سيكون الأمر صعب للغاية خاصة واننا سنواجه قائمة لاعبين مميزين علي المستوي الفردي و الخططي والمهاري.

َواوضح المدير الفني للأهلي إلي أن فريقه يتطلع للاستفادة من اخطائه في مباراة الدحيل أمس من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.

وقال : نسير في رحلة مسيرتنا خطوة خطوة في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم وهو ما تحقق وبعدها بدأ التفكير في الفوز علي الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة واليوم نحن أمام تحدي جديد بمواجهة بطل دوري ابطال أوروبا.

واتم موسيماني : اتمني مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن.