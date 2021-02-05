موسيماني: وجودنا فى نصف نهائي المونديال رائع ومواجهة بايرن تحدى جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: وجودنا فى نصف نهائي المونديال رائع ومواجهة بايرن تحدى جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونخ الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
أضاف موسيماني : مباراة بايرن ميونخ لا تحتاج إلي الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات بقدر ما تحتاج إلي تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا.
وأوضح : دراسة بايرن ميونخ فنيا وتكتيكيا أمر مهم للغاية بالطبع ولكن مهما قمت بدراسته سيكون الأمر صعب للغاية خاصة واننا سنواجه قائمة لاعبين مميزين علي المستوي الفردي و الخططي والمهاري.
َواوضح المدير الفني للأهلي إلي أن فريقه يتطلع للاستفادة من اخطائه في مباراة الدحيل أمس من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.
وقال : نسير في رحلة مسيرتنا خطوة خطوة في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم وهو ما تحقق وبعدها بدأ التفكير في الفوز علي الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة واليوم نحن أمام تحدي جديد بمواجهة بطل دوري ابطال أوروبا.
واتم موسيماني : اتمني مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن.