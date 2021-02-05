شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: اسطورة مصر الحقيقية محمد صلاح وليس الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أسطورة الكرة في مصر، ويتفوق على محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى موضحا أن المو "نمبر وان" في مصر بشهادة العالم كله ومن يقول غير ذلك لا يفهم في الكرة.

أضاف الغندور، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامية شيما صابر،أن صلاح حقق من الألقاب والأرقام الشخصية ما يجعله أسطورة الكرة في مصر وليس من الصحيح مقارنته بأى أحد.

تابع الغندور:" مصطفى محمد أعلى من محمد صلاح وميسي ومبابي ولكن في ضربات الرأس ،مضيفا :" فاروق جعفر ضمني للزمالك ولكن طاهر أبو زيد مثلي الأعلى ولا يشغلني التنمر عليا بسبب قصري واللي بيقول عليا قزم مريض نفسياً".

وواصل نجم الزمالك الأسبق:" أخطاء الحكام دائما ضد الزمالك في مباريات القمة وعماد النحاس ومختار مختار مش بيفوتوا ماتشات لكن تصرفاتهم أمام الأهلي مريبة وشبهوني بمارادونا في يوغوسلافيا وأنا مستفز لانى بقول الحق".

ومن ناحية أخري هنأخالد الغندور النادي الأهلى بعد الفوز على الدحيل القطري، بهدف سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الخميس على ملعب المدينة التعليمية، في انطلاقة مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وقال الغندور إن الدحيل القطري فريق عادي ومجهول، ويمتلك لاعبين دون المستوى، مؤكدا أنه تم بناء هالة إعلامية عليه لكن أثبتوا العكس عند مواجهة المارد الأحمر رغم الإمكانيات الكبيرة لديهم.