شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز مصطفى بديل أحمد رفعت في تشكيل المصرى أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى على الدفع باللاعب مصطفى سلطان بديل أحمد رفعت في التشكيل الأساسى للفريق في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى المصرى الممتاز و الاستعانة باللاعب محمد عنتر في مركز الجناح الأيسر .

ويغيب أحمد رفعت عن صفوف المصري البورسعيدي لمدة أسبوعين بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض له خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

شهد مران فريق المصرى البورسعيدى مشاركة الرباعي الناشئ كريم علاء وعلي حمدي وأحمد صابر وابراهيم سعيد والذين استدعاهم علي ماهر للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى البورسعيدى، أن حالة خماسى لاعبى الفريق إسلام صلاح وكريم العراقى ومحمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج، الذين تعرضوا لحادث مرورى على الطريق الدولى الساحلى مطمئنة للغاية، مضيفًا أن اللاعب اسلام صلاح أجرى جراحة بسيطة لتقطيب جرح قطعى فى رأسه مؤكدًا أن الأشعة التشخيصية التى خضع لها اللاعب أثبتت سلامة الجمجمة والمخ من أية إصابات.

ووفقا للحساب الرسمى للنادى عبر فيسبوك، تحسنت حالة اللاعب كريم العراقى الذى تعرض لإغماء بسيط عقب الحادث، بينما تعرض الثلاثى محمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج لبعض الرضوض والكدمات.

وكان الخماسى قد تعرض لحادث مرورى بسيارة اللاعب كريم العراقى التى اصطدمت بأحد أعمدة الانارة على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة البرلس .