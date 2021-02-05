شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي حارس الاتحاد السكندري السابق يوقع للشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أحمد حمدي حارس مرمى الاتحاد السكندري وحرس الحدود الأسبق على عقود انتقاله لصفوف الشرقية للدخان الذى ينافس في دوري القسم الثانى في صفقة انتقال حر ليبدأ الحارس رحلة جديدة في عالم كرة القدم ولكن هذه المرة من أبواب القسم الثانى.

بدأ حمدي مشواره مع بترول أسيوط عام 2002، وكان عمره حينها 16 عاما ومنه انضم لمنتخب الشباب مع المدير الفني علي محمد علي، وخاض خلال تلك الفترة بطولة الميريديان في تركيا عام 2004.

انضم حمدي لباناثنايكوس في اليونان وبعدها لنادي ليفادياكوس، ثم انتقل إلى حرس الحدود لمدة عامين وبعد ذلك عاد مرة أخرى لليونان وبالتحديد لفريق لاميا، ثم إلى أتروميتوس، ثم الاتحاد السكندري لمدة موسمين وانتقل إلى فيزا ميغارون اليوناني بعد توقف النشاط الكروي في مصر بسبب الثورة.

وبعدها ذهب حمدي إلى إيطاليا حيث قضي فترتين مع فريق سان مارينو وبرو فيرتشيلي، ثم عتد إلى الجونة ومنه لنادي السكة الحديد ثم النصر للتعدين وأخيرا الشرقية للدخان.