شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر: هنلَاعب أبطال العالم.. ولكن الأهلي عايز يكسب اتنين وتلاتة وعشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق على استعدادات لاعبي الفريق الأحمر لمباراتهم القادمة ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل، مؤكدا: "لاعبي الأهلي عليها التفكير في شيء واحد فقط وهي مباراة بايرن ميونيخ انا بلعب باك رايت همسك مين.. انا بلعب باك لفت هلعب على مين.. انا بلعب راس حربة هجيب جون ازاي".

قال الشاطر في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "ايه هي أهم نقاط الضعف في البايرن إيه أهم نقاط القوة وهي كتير موجودة في البايرن وده اللي اللعيبة بتفكر فيه واللاعبين حاسين بالمسئولية اللي عليهم في مباراة يوم الاتنين".

تابع: "مبتفرقش كتير بتلعب مين عايز اكسب وخلاص وعايز اجيب جون واتنين وتلاتة واربعة وعشرة".

استطرد: "لو قدر الله واتغلبت انا بلعب مع بطل العالم وبطل أوروبا وفاز على أندية كبيرة ونقاط الضعف عنده قليلة جدا ولكن مفيش فريق معندوش نقاط ضعف على مستوى العالم".