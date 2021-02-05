شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لاتحاد اليد مع لجنة الإقامة والإعاشة للمونديال بحضور منتصر النبراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مسئولو اتحاد اليد و لجنة الإقامة و الإعاشة حفل مصغر حضره منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتي و هشام نصر رئيس اتحاد اليد و حسين لبيب مدير بطولة مونديال اليد التي استضافتها مصر و مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد ، وعدد من الشباب ممن شاركو في البطولة.

حرص هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد و حسين لبيب على توجيه الشكر للشباب المشارك في كأس العالم لكرة اليد وتقديمهم بطولة عالمية أشاد بها الجميع.

حرص حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر ، على زيارة شركة تذكرتي والتي يترأسها منتصر النبراوي لتوجيه الشكر إلى العاملين بالشركة، بعد المجهود الكبير الذى تقدم في البطولة التي نالت إشادات عالمية في تحدي للدولة والرياضة المصرية التي تمسكت بإقامة البطولة، رغم انتشار فيروس كورونا، في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة بطولات في تلك الفترة بسبب الفيروس.

ووجه حسين لبيب في كلمته قائلاً : " هذه أول زيارتي بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد.. وكانت لتذكرتي وأشكر بريزنتيشن والتي يترأسهما الأستاذ منتصر النبراوي، وسعيد به شخصيا رغم معرفتي القليلة به وتحديدأ من 4 أشهر للتجهيز للبطولة ، و شركة سينيرجي وحضر عنها ممثلاً الأستاذ حسن كمال المدير التنفيذي ونجاح الشركة في حفل الختام وتسيير كل الصعاب من قبل الشركات الثلاث في المونديال.

تابع حسين لبيب في زيارته لشركة تذكرتي: " إنتو سبب في نجاح البطولة بسبب 90 % .. وبريزنتيشن نجحت في الدعايا بشكل رائع وواجهت صعوبات كبيرة معنا ، ونفس الأمر لشركة سينيرجي التي نجحت في خروج البطولة بشكل مميز .. فخور كلجنة منظمة بعملنا معكم .. وسعيد بمنتصر النبراوي رغم معرفتي القصيرة به ..وفخور بتواجدي معكم.

أضاف لبيب : "هذا إعتراف مني بأن هذه الشركة شركة عالمية و عظيمة لما شاهدته خلال البطولة من عمل و طاقة من شباب واعد وسعيد وفخور بوجود مثل هذه الشركة في مصر.

احتفالية لجنة الإقامة و الإعاشة

هشام نصر فى احتفالية اليد

الحضور فى احتفالية اليد

شباب لجنة الإقامة و الإعاشة