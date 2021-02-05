شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف كواليس فوز الأهلى على الدحيل والاستعداد لبايرن ميونخ ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى يحيى، مقدم برنامج "الدكش" على الخليج 365، كواليس فوز الأهلي على الدحيل القطري بهدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الخميس على ستاد المدينة التعليمية، وصعود الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

قال الدكش إن جماهير الأهلى أشعلوا مدينة الدوحة بقطر بالأفراح والسعادة بعد تأهل فريقهم إلى الدور نصف النهائي لافتا إلى أن المشجعين حرصوا على تحية اللاعبين والهتاف لهم على الأداء القوى الذى قدموه في المباراة.

أضاف الدكش:" أن لاعبو الأهلى يركزون في الفترة الحالية على مواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي"، وشدد على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ على بعثة الأحمر موضحا أن اللاعبين يركزون في المواجهة المقبلة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم، الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري.. سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقى الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.