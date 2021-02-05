شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: نفسي أوصل نهائي مونديال الأندية مع الأهلي زي ما عملتها مع العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين الشحات جناح النادي الأهلي أن توفيق الله ثم اجتهادنا جميعا من لاعبين وجهاز فني كان له دور في الفوز على الدحيل بربع نهائي كأس العالم للأندية، مضيفا: "عارفين جايين هنا ليه وده سبب فوزنا امبارح على الدحيل".

قال الشحات في تصريحات لقناة الأهلي: "كنت دايما أكلم لاعبي الأهلي إن فرق الخليج لازم ناخد بالنا منهم لان اللعيبة مرتاحة نفسيا ومعنويا ولازم نركز ونبقى رجالة، متابعا: "كنت مبسوط أني العب المرة التانية فى كأس العالم للأندية، و مع الاهلي نفسي أوصل لنهائي المونديال زي ما عملتها مع العين الاماراتي".

أردف: "الدحيل عنده عناصر على أعلى ستوى وكنا محترمينه ولذلك ربنا كرمنا وفزنا عليه في مباراة الأمس".

أشار: "احنا معملناش حاجة ولسه بنكتب تاريخ مع الأهلي وربنا يكرمنا ونقدر نسعد جمهور الأهلي، ودايما مركزين مع بعض وعلى قلب رجل واحد وقادرين نفرح الجماهير ونخليهم يفتخروا بالجيل الموجود في الاهلي حاليا".