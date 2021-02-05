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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعلنها فى التدريبات "لا وقت للراحة" استعدادا لبايرن ميونخ

الأهلى يعلنها فى التدريبات "لا وقت للراحة" استعدادا لبايرن ميونخ.. صور

 

الأهلى يعلنها فى التدريبات

 

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وليد سليمان يستكمل البرنامج التأهيلي مع بعثة الأهلي في قطر

 

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أيمن أشرف: لن نبخل بنقطة عرق أمام بايرن ميونيخ لإسعاد جماهيرنا

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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