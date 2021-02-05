شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعلنها فى التدريبات "لا وقت للراحة" استعدادا لبايرن ميونخ الأهلى يعلنها فى التدريبات "لا وقت للراحة" استعدادا لبايرن ميونخ.. صور موسيماني يفضل اللعب بثلاثي وسط ارتكاز أمام بايرن ميونيخ وليد سليمان يستكمل البرنامج التأهيلي مع بعثة الأهلي في قطر أيمن أشرف: لن نبخل بنقطة عرق أمام بايرن ميونيخ لإسعاد جماهيرنا اتحاد الكرة: توكيل اشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية مدرب الزمالك يفاضل بين مروان والجزيرى لتعويض بن شرقى أمام الاتحاد الزمالك يُعلن جاهزية جاهزية الصفقات الجديدة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى الجهاز الطبى بالزمالك يجتمع مع اللجنة التنفيذية للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة استبعاد رمضان صبحى والشناوى من قائمة بيراميدز لمواجهة الطلائع