شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى سيراميكا ينتظم فى المران استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثلاثي شريف دابو وكوامي بونسو وأحمد محسن، لاعبو سيراميكا في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري ، وغاب الثلاثي عن مباراة أسوان الماضية للإصابة، وعانى شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، وتعافى أحمد محسن لشد في العضلة الخلفية، في حين تخلص كوامي بونسو من شد في العضلة الأمامية.

وأعلن الثلاثي جاهزيتهم للقاء مصر المقاصة، بعد مشاركتهم في المران الجماعي بشكل طبيعي، وخاضوا تدريبا قويا بعد تعافيهم الكامل من الإصابات المختلفة.

يستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تعادل فريقا أسوان وسيراميكا بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر الدورى العام، وتقدم أسوان بهدف سجله محمود شبانة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول قبل أن يتعادل محمد ابراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 83.