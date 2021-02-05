ماذا قال موسيماني عن موقعة بايرن ميونيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن فريقه يسير خطوة بخطوة في بطولة كأس العالم للأندية.
وأضاف موسيماني في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي :"نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة بخطوة، في البداية كنّا نطمع بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية".
وتابع :" بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا".
وعن مواجهة العملاق الألماني، كشف :"مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا".
وأوضح: "دراسة بايرن ميونيخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري".
وأوضح المدير الفني للأهلي أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.
وأتم موسيماني: "أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن".
وكان الأهلي افتتح مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد ليصعد بطل أفريقيا إلى دور نصف النهائي.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ مساء الإثنين المقبل في لقاء سيتأهل منه الفائز لمواجهة الفائز من الطرف الآخر بالميراس البرازيلي أو تيجيرس أونال المكسيكي.