ماذا قال موسيماني عن موقعة بايرن ميونيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن فريقه يسير خطوة بخطوة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف موسيماني في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي :"نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة بخطوة، في البداية كنّا نطمع بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتابع :" بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا".

وعن مواجهة العملاق الألماني، كشف :"مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا".

وأوضح: "دراسة بايرن ميونيخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري".

وأوضح المدير الفني للأهلي أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.

وأتم موسيماني: "أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن".

وكان الأهلي افتتح مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد ليصعد بطل أفريقيا إلى دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ مساء الإثنين المقبل في لقاء سيتأهل منه الفائز لمواجهة الفائز من الطرف الآخر بالميراس البرازيلي أو تيجيرس أونال المكسيكي.