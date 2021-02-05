عبد الحفيظ: بايرن ميونيخ "مبيهزرش".. والنتيجة عند الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن منافس فريقه المقبل في مونديال الأندية لا يعرف التهاون في المباريات الرسمية.

وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي قال عبد الحفيظ :"بايرن ميونيخ (مبيهزرش)، نلعب ضد فريق كبير بتفكير إحترافي متميز، لكن علينا أن نواجهه باسمنا وبثقتنا لإظهار قدراتنا والإمكانيات التي نتمتع بها".

ويصطدم الأهلي بطل إفريقيا بفريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم يوم الاثنين المُقبل من أجل بلوغ نهائي المونديال.

وأضاف عبد الحفيظ :"يجب على كل اللاعبين التحلي بالثقة في أنفسهم خلال المباراة، وأن يلعبوا كالرجال ثم تأتي النتيجة من عند الله".

وأنهى عبد الحفيظ بشكر الجهاز الطبي قائلاً :"لقد قاموا بمجهود كبير مع بدر بانون قبل مباراة الدحيل حتى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك مع محمد هاني وحسين الشحات".