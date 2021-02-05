رئيس سانت إيتيان يحذر الزمالك بعد فشل صفقة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

علّق برنارد كايتزو رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، على رحيل مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لصفوف جالاتا سراي التركي مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نادي سانت إيتيان حاول في أكثر من مناسبة الحصول على خدمات مصطفى محمد بصورة نهائية إلا أن تصريحات مسؤول النادي الفرنسي رولاند رومير عطلت المفاوضات بين الطرفين.

وخرج رئيس نادي سانت إيتيان في تصريحات عبر "le10sport" الفرنسية: "مندهش وأمر غريب حول عرضنا، نحن عرضنا مبلغًا بقيمة خمسة ملايين دولار نقدًا لشراء اللاعب".

وأضاف: "جميع الأندية في العالم تعاني من أزمة مالية، كيف للزمالك أن يقبل عرضًا بقيمة مليوني دولار مقابل كان عرضنا بخمسة ملايين دولار؟".

وواصل: "لنكن صادقين جالاتا سراي لا يدفعون الأموال بسرعة".

وأشار: "مصطفى محمد أراد أن ينضم إلينا، هو لاعب رائع، لو بقي في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم لكانت جميع الأندية تتسارع لضمه".

وأنهى: "الجميع سيشاهد اللاعب في الأولمبياد المقبل، لذا كنّا نصر على التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية".

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف فريق جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية النادي التركي على ضم اللاعب بصورة نهائية.

واستطاع مصطفى محمد أن يسجل في مباراته الأولى مع جالاتا سراي ضد إسطنبول باشاك شهير بهدف جاء من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.