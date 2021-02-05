اختبار طبي يُحدد مشاركة بنشرقي أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق سيخضع لاختبار طبي غدًا السبت لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الاتحاد السكندري من عدمها.

وأضاف طبيب الزمالك، أن اللاعب المغربي يشعر بآلام في الضلوع، مما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك لمنحه راحة من تدريبات الفريق.

وأوضح، أن الاختبار الطبي الذي سيخضع له اللاعب المغربي بنشرقي يحدد مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري ووفقًا لقدرته على المشاركة في المران الجماعي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، بعد غد الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ 12 بدوري we المصري.