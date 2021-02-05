أيمن أشرف: لن نبخل بالجهد أمام بايرن.. سنلعب بصورة تليق بنادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أن فريقه لن يبخل بالجهد في مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المُقبل.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لناديه قال أيمن :"نعد جماهير الأأهلي بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم، ولن نبخل بنقطة عرق أمام بايرن ميونيخ".

وأشار أيمن إلى أن الفريق بدأ دراسة بايرن ميونيخ ومشاهدة مباريات الفريق الألماني الأخيرة، بمُساعدة الجهاز الفني للتعرف على نقاط القوة والضعف.

وعن مواجهة العملاق البافاري قال أيمن :"لدينا مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ، نسعى للظهور خلالها بصورة تليق باسم نادي القرن وبطل إفريقيا".

وعبر أيمن عن سعادته وامتنانه بالدعم الجماهيري الكبير للأهلي في مباراته الأولى في المونديال ضد الدحيل ممثل الدولة المنظمة في اللقاء الذي حسمه بطل إفريقيا لصالحه بهدف نظيف.