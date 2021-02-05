ليفربول يُسلم ملعبه “آنفليد روود” للحكومة البريطانية المحلية!

انضم ملعب نادي ليفربول الانجليزي “آنفيلد روود” إلى قائمة المواقع التي حددتها الحكومة البريطانية المحلية كمراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وأعلن ليفربول بشكلٍ رسمي عبر موقعه الألكتروني ان ملعب آنفيلد روود سيتحول إلى مركز لتلقي لقاح فيروس كورونا اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.

ويستقبل ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد يوم الأحد القادم، في مواجهة صعبة وحاسمة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسيبدأ آنفيلد في الترحيب بالمرضى لتلقي اللقاح يوم السبت 13 فبراير الجاري، وأضاف ليفربول في البيان ان التطعيمات لا تتوفر للجميع وان تطعيم الأفراد الذين يصلون إلى الملعب أو أي مكان آخر سيقتصر فقط على من حَجَز مسبقًا.

ويتوفر الحجز بالأولية، بحيث يتصدر المقيمون في دور الرعاية الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا قائمة التطعيمات، ويأتي من بعدهم موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، بالإضافة إلى الأشخاص المعرضين للخطر الشديد سريريًا.

وحتى الآن، تم تطعيم أكثر من 80 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والهدف من ذلك هو تقديم جرعة أولى من اللقاح لكل فرد، وتسير مدينة ليفربول حاليًا على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الطبيبة العامة المحلية ورئيسة مجموعة عيادات ليفربول فيونا ليمنز: “لقد أوضحنا أننا نريد وضع مراكز التطعيم بالقرب من المكان الذي يعيش فيه الناس، حتى نجعل من السهل على مجتمعاتنا الحصول على اللقاح عندما يحين دورهم”.

وأضافت: “يسعدنا أن نحصل على دعم نادي ليفربول لكرة القدم في موقع التطعيم الأخير. تلعب الرياضة دورًا مهمًا في حياة المدينة، لذلك من المناسب حقًا أن يساعدنا النادي في حماية سكاننا ونأمل أن نتطلع إلى مرحلة في المستقبل يمكننا فيها رؤية عودة بعض الأمور إلى طبيعتها”.

وأكدت: “من المهم حقًا التأكيد على أنه لا يمكن لأي شخص الحضور في آنفيلد أو في أي من خدمات التطعيم المحلية لدينا قبل ان يتم دعوته من قبل المنظمين”.

ومن جانبها، صرح الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول بيلي هوجان: “يسعدنا أن ندعم إطلاق اللقاح كجزء من دعمنا المستمر للمدينة واستراتيجيتها الحاسمة للصحة العامة، ونأمل أن يكون آنفيلد مكانًا يسهل الوصول إليه من قبل الناس. للحصول على التطعيم عند استدعائهم”.

..