الامارات | 4 حالات تحكيمية تُثير الجدل في الجولة 15 بدوري الإمارات.. و11 قراراً مصيرياً من "الفار"

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات تحكيمية تُثير الجدل في الجولة 15 بدوري الإمارات.. و11 قراراً مصيرياً من "الفار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت قرارات تقنية الفيديو جدلاً واسعاً في ثلاث حالات شهدتها الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، فيما تدخلت لحسم 10 قرارات، يتقدمها حالة تحكيمية بمباراة بني ياس والفجيرة لم يُحتسب خلالها ضربتي جزاء لمصلحة "السماوي"، الأولى عندما سدد مهاجم بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو الكرة في يد مدافع الفجيرة عبد الله سالم دون أن يطالب حكام الفيديو بتوقف المباراة للتأكد من اللعبة.

وكانت الحالة الثانية من المباراة نفسها، عندما تغاضى "الفار" عن احتساب ضربة جزاء أخرى لبني ياس ضد لاعب الفجيرة صامويل ارمينتروس الذي تصدى لضربة ركنية بيده، رغم توقف المباراة انتظاراً لقرار حكام الفيديو، فيما كان تدخل الفار إيجابياً في الهدف الذي سجله الفجيرة عن طريق دوغلاس كوتينهو، إذ تم التأكد من عدم وجود شبهة تسلل في اللعبة.

وفي مباراة النصر والفجيرة، لم تتدخل تقنية الفيديو في تنبيه الحكم عن احتساب ضربة جزاء لمصلحة "العميد" بعد الدفع الذي تعرض له عبدالرحمن يوسف داخل الصندوق من قبل لاعب خورفكان دودو.

وكانت قرارات تقنية الفيديو في مباراة الوحدة والشارقة قد تدخلت في مناسبتين، الأولى باحتساب هدف شرعي سجله لاعب الشارقة لوان بيريرا بعد التأكد من عدم وجود لمسة يد، والثانية بإلغاء هدفاً سجله اللاعب ذاته لوجود حالة تسلل.

وانتزعت تقنية الفار دور البطولة، في مباراة الوصل وحتا، باحتساب ضربتي جزاء لمصلحة الفهود، تأكد من صحتهما الحكم الشاب، حسن البلوشي.

واستفاد الجزيرة من الفار في مناسبتين خلال مباراته مع الظفرة، الأولى كانت بعد تدخل السنغالي ماخيتي ديوب، مع الحارس علي خصيف، ليُشهر له حكم الساحة أحمد عيسى درويش، البطاقة الصفراء الثانية، كما أيد احتساب ضربة جزاء على الحارس، خالد السناني، لمصلحة علي مبخوت.

وأيدت تقنية الفيديو قرار حكم الساحة سلطان محمد، باحتساب ضربة جزاء لمصلحة شباب الأهلي في مباراة العين سجل منها كارلوس ادواردو هدف التقدم، في الوقت الذي أكد فيه خبير التحكيم فريد علي، عبر قناة أبوظبي الرياضية، عدم صحة القرار.

وألغى الفار هدفاً سجله لاعب عجمان البرازيلي غارديل، بداعي التسلل بعدما تأكد حكم الساحة، محمد علي يوسف من عدم شرعية الهدف.

ومنحت تقنية الفيديو اتحاد كلباء ضربة جزاء في المباراة نفسها بالدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نتيجة لمس الكرة يد مدافع عجمان عبدالله صالح.

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