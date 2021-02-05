الامارات | بالصور: مهرجان أهداف لشباب الأهلي في العين.. وبيدرو يدخل دوامة الشك

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: مهرجان أهداف لشباب الأهلي في العين.. وبيدرو يدخل دوامة الشك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعبو شباب الأهلي بمهرجان أهداف في مرمى العين خلال لقاء "الكلاسيكو" الذي حسمه أبناء المدرب مهدي علي بنتيجة 4-1، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء لشباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو "9" من ركلة جزاء و74، والأرجنتيني كارتابيا "53" والبرازيلي إيغور جيسوس "82"، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بواسطة المدافع مهند العنزي في الدقيقة 3+90.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 25 نقطة متقدماً للمركز الخامس، بينما تراجع "الزعيم" للمركز السادس برصيد 24 نقطة.

وأدخلت الخسارة الكبيرة فريق العين وخصوصاً مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل في دوامة الشك لاسيما أن "الزعيم" لا يقدم أي مستوى مقنع بقيادته.

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