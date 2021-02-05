شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موقف أشرف بن شرقي من المشاركة أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي غدًا السبت، لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الاتحاد السكندري من عدمها.

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن بن شرقي يشعر بآلام في الضلوع، مما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، لمنحه راحة من تدريبات الفريق.

وأضاف أسامة أن بن شرقي سيخضع لاختبار طبي أخير غدًا، يحدد مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، ومدى قدرته على المشاركة في المران الجماعي.

ويلتقي الزمالك، الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.