شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والمعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت BeIN sport بنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية في الدوحة بدولة قطر، على إحدى القنوات المشفرة، ويصاحب تلك القناة المشفرة استوديو تحليلي قبل المباراة بساعة، وأصدرت إدارة قنوات بين سبورت قرارًا بعرض المباراة على القناة المفتوحة.

ويلعب النادي الأهلي ضد بايرن ميونخ، بطل أوروبا القطري، في الساعة الثامنة من مساء الإثنين بتوقيت مصر، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية 2021، على استاد أحمد بن على الريان، بعد فوز النادي الأهلي على نادي الدحيل القطري بهدف حسين الشحات.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر قناة BeIN sports HD 1 المشفرة، وقناة بين سبورت المفتوحة، في الساعة الثامنة مساء الإثنين، على أن يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة السابعة على القناة المشفرة BeIN sport HD 1 فقط.

ويواجه الفائز في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الفريق الفائز في مباراة بالميراس وتيجريس والتى تقام الساعة الثامنة مساء الأحد على استاد المدينة التعليمية في قطر الأحد 7 فبراير 2021، ويتم لعب المباراة بأسلوب خروج المغلوب، وفريق بالميراس البرازيلي هو بطل أمريكا الجنوبية وتيجرس الفريق المكسيكي.

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ يُطلق عليها لقاء السحاب فهي تقام بين فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا وفريق الأهلي، بطل أفريقيا، وهو اللقاء الذي ينتظره ملايين المشاهدين.

معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يقوم على محمد على بالتعليق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والتى تملك مجموعة قنوات بي إن سبورت حق بث مباريات كأس العالم للأندية حصريًا بمنطقة شمال أفريقيا.

تردد بي إن سبورت المفتوحة BeIN sports HD لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ والأهلي بدون اشتراك عبر قناة بين سبورت BeIN sports HD المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات:

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد بي إن سبورت المشفرة BeIN sports HD 1 لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ والأهلي

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد: 11547

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 2750