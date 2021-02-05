شكرا لقرائتكم خبر عن كيما أسوان يهزم الألمونيوم ويتأهل لدور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادى كيما أسوان، فوزا على مضيفه فريق الألمونيوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب نادى الألمونيوم بنجع حمادى فى دور 64 لمسابقة كأس مصر فى نسختها الجديدة لموسم 2020-2012.

وأحرز فريق كيما، هدف التقدم فى الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق اللاعب محمد حسنى، وفى الدقيقة 51 أحرز فريق كيما الهدف الثانى عن طريق اللاعب يحيى جمال، وأحرز فريق الألمونيوم هدفه الوحيد فى الدقيقة 80، وبهذا الفوز يصعد فريق كيما إلى الدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

كيما أسوان