شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: حظ سيئ يلازمني فى الأهلى.. وأتمنى دعمي من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي على سوء الحظ الذي يلازمه منذ القدوم إلى الفريق الأحمر، وعدم تسجيل أهداف منذ القدوم للقلعة الحمراء، حيث تم إلغاء هدفين له أحدهما بالدوري أمام بيراميدز والثاني في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري ، وقال بواليا عبر حسابه على تويتر: " حظ سيئ غير عادي يلازمني ، لكنني سأتغلب عليه بتوفيق من الله".

ووجه رسالة لجماهير الأهلي: "من الأفضل عدم التخلي عن دعمي.. سأبذل كل طاقتي لسعادتكم".



بواليا

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني متابعة مباراة بايرن ميونيخ ضد هيرتا برلين والتي ستجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الألماني، من أجل الوقوف على أسلوب لعب الفريق البافاري قبل مواجهته في المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويحرص موسيماني ومعاونيه على متابعة منافسيه ودراستهم جيدا من أجل وضع خطة اللعب والطريقة التي يعتمد عليها بما يتماشى مع أسلوب لعب المنافس، ومصدر قوته وخطورته في المباريات، حيث يولي اهتمام خاص بمباراة البايرن من أجل تقديم مستوي قوي يليق باسم الأهلي والكرة الإفريقية من خلال المشاركة في المونديال.