شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يراقب البايرن أمام هيرتا برلين قبل مواجهة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني متابعة مباراة بايرن ميونيخ ضد هيرتا برلين والتي ستجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الألماني في فندق الإقامة بقطر، من أجل الوقوف على أسلوب لعب الفريق البافاري قبل مواجهته في المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويحرص موسيماني ومعاونيه على متابعة منافسيه ودراستهم جيدا من أجل وضع خطة اللعب والطريقة التي يعتمد عليها بما يتماشى مع أسلوب لعب المنافس، ومصدر قوته وخطورته في المباريات، حيث يولي اهتمام خاص بمباراة البايرن من أجل تقديم مستوي قوي يليق باسم الأهلي والكرة الإفريقية من خلال المشاركة في المونديال.

ويفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ويفضل بيتسو موسيماني اللعب بطريقة أكثر دفاعية وهي 4 / 3 / 3، بحيث يعتمد على رباعي في الخط الخلفي وأمامهم ثلاثي وسط دفاعي وغالبا سيدفع بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية، على أن يلعب أحدهم كمدافع رابع ويدخل بين قلبي الدفاع في المواقف الدفاعية للمارد الأحمر، بينما يعتمد على ثلاثي في خط الهجوم.

وتعد طريقة اللعب 4 / 3 / 3 هي الأقرب لاعتمادها من قبل موسيماني لأنها ستمكنه من تضييق المساحات على على لاعبي البايرن، وكذلك تمنحه أفضلية في التغطية الدفاعية والتعامل مع سرعات لاعبي الفريق البافاي، كما أنها ستزيد الكثافة العددية للأهلي في المواقف الدفاعية، في حالة استحواذ الخصم للكرة.