شكرا لقرائتكم خبر عن إصابه كريم ممدوح " بالصليبى" ويغيب عن الاتحاد السكندرى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الاشعه التى خضع لها كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندرى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى وسيجري ممدوح الجراحه عن طريق الدكتورأحمد عبد العزير وسيغيب مده لا تقل عن ست شهور.

وكان اللاعب أصيب فى احدى الكرات المشتركه خلال ودية أمس أمام فريق الجعافره وأجري أشعة أثبتت إصابته بالرباط الصليبي وقام إبراهيم حسن مدير الكره بإجراء عدة اتصالات بالطبيب لتحديد موعد للجراحة.

وعقد حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندري جلسه فيديو للاعبين استمرت 45 دقيقه قام خلالها بشرح نقاط القوه والضعف فى صفوف الزمالك واستقر العميد بنسبه كبيره على التشكيل الذى سيواجه به الفريق الأبيض ولن يختلف عن مواجهة المقاصة.

وكان محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري قد أفرج عن جزء من المستحقات على أن يقوم الإفراج عنها بالكامل فى حال تحسن النتائج والعوده الى المكانه الطبيعيه بحدول الدورى.