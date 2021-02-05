شاهد .. كواليس تدريب الأهلى استعدادا لـ بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة في منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الحمر للظهور بشكل مشرف وتقديم مستويات تليق بشكل الكرة المصرية والإفريقية والعربية، لاسيما بعدما نجح النسور الحمر في تخطي المهمة الولى بالفوز على الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي المونديال.

يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ويفضل بيتسو موسيماني اللعب بطريقة أكثر دفاعية وهي 4 / 3 / 3، بحيث يعتمد على رباعي في الخط الخلفي وأمامهم ثلاثي وسط دفاعي وغالبا سيدفع بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية، على أن يلعب أحدهم كمدافع رابع ويدخل بين قلبي الدفاع في المواقف الدفاعية للمارد الأحمر، بينما يعتمد على ثلاثي في خط الهجوم.

وتعد طريقة اللعب 4 / 3 / 3 هي الأقرب لاعتمادها من قبل موسيماني لأنها ستمكنه من تضييق المساحات على على لاعبي البايرن، وكذلك تمنحه أفضلية في التغطية الدفاعية والتعامل مع سرعات لاعبي الفريق البافاي، كما أنها ستزيد الكثافة العددية للأهلي في المواقف الدفاعية، في حالة استحواذ الخصم للكرة.

وسيعتمد موسيماني الجانب الدفاعي ليكون له الأولوية في هذه المبااة، بسبب فاق الإمكانيات بين بطلي أوروبا وإفريقيا، بحيث يلعب على تضييق المساحات مع الانتشار الجيد للاعبين وتمركزهم في المناطق الحساسة داخل الملعب.