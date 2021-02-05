شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاته يكشف حقيقة تغريدة "هبوط الإسماعيلى" للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الاعلامى كريم حسن شحاته التغريدة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى تحمل تصريحاً له يعلن فيه رغبته فى هبوط الاسماعيلى للقسم الثانى وعدم أحقيته فى التواجد بالدوري الممتاز بسبب النتائج السلبية التى يحققها هذا الموسم ، وقال كريم حسن شحاته فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" بعض الناس نقلت كلام على لسانى لم أقوله فى برنامجى ، وفوجئت بتغريدات تحمل تصريحات على لسانى أثارت استياء جماهير الاسماعيلى وهى عارية تماما من الصحة".

ويضيف كريم حسن شحاته :" هل يوجد مصرى لايعشق كرة الاسماعيلى الجميلة ؟ ..كلنا نعشق الاسماعيلى ونشعر بالحزن لتراجع نتائجه واختفاء كورته الممتعة ونرغب فى عودته سريعاً وليس صحيحاً على الاطلاق أنى قولت الاسماعيلى لازم يهبط للقسم الثانى لانه لا يليق بالدوري الممتاز ويحقق نتائج سلبية".

فى سياق متصل ، يستغل البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري وملاقاة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر الجمعة 12 فبراير الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى المسابقة.

ومنح يوفيتش لاعبى الاسماعيلى راحة 48 ساعة من التدريبات عقب نهاية مباراة سموحة حيث من المقرر أن يستأنف الفريق الاصفر تدريباته بداية من غداً السبت استعداداً لزعيم الثغر.

ويجهز الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه ، محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غيابه عن مواجهة الدراويش مع سموحة التى أقيمت على ستاد الاسماعيلية عصر الاربعاء باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.