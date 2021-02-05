شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للاعبى البنك الاهلى و خروج كريم بامبو وياسر وكوفى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق الكرة بنادى البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف معسكرا مغلقا قبل مواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتى يستضيفها ملعب المقاولون العرب غدا السبت في الثانية والنصف عصرا.

و خرج كريم بامبو و أحمد ياسر و البوركينى محمد كوفى و محمد أبو المجد " بوشا " من قائمة فريق البنك الاهلى التي سوف تواجه الجونة غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للاعبى فريق البنك الأهلى والجهاز الفني سلبية ضمن الإجراءات الطبية المتبعة من قبل إتحاد الكرة المصري لأندية الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق البنك الأهلى فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز المركز الخامس عشر عقب حصد النقطة الـ 9 ويسعى محمد يوسف لوصول اللاعبين إلى أكبر قدر من التركيز في المباراة وخاصة وان فريق الجونة يقدم أداء مميزا منذ انطلاق الموسم.

وفي سياق متصل يسعى يوسف إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، لتعديل وضع الفريق في الدوري حيث أن الفريق لم يحقق الفوز منذ الأسبوع الثاني على حساب الإنتاج الحربي.

وكان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي قد اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة وأكد على الثقة الكاملة في قدرات الفريق.