شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى أولى جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صعيد 4 مواجهات، وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على الزهور بنتيجة 34 / 27 وهليوبوليس على طلائع الجيش 34/27 والأهلى على الطيران بنتيجة 33 / 22 ، بينما تعادل الأوليمبي مع سبورتنج 25 /25.

بينما تشهد الجولة الثانية المقرر لها الخميس المقبل لقاءات بين كل من الزمالك مع الأوليمبى والزهور مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأهلى.

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى ، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى إختتمت الأحد الماضى.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.