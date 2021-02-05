شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر للاعب الدحيل: الأهلي موجود في قاهرة "المعز" افهم الكلام.. وانت بعيد خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق على التصريحات المستفزة التي خرج بها المعز علي لاعب الدحيل القطري بعد هزيمة فريقه من بطل إفريقيا في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية ، و قال الشاطر في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "الأهلي نادي كبير وجمهوره كان الأغلب في مدرجات استاد المدينة التعليمية رغم أن المباراة على أرض ناديك ووسط جماهيره، وده اللى يظهر قيمة ومكانة الأهلي في كل مكان".

أردف: الأهلي نادي كبير وموجود في القاهرة وبالمناسبة اسمها "قاهرة المعز" افهم الكلام كويس، ولما تتكلم عن الاهلي تتكلم باحترام أكتر من كده، و ممكن اجيب تصريحاتك عن الاهلي قبل المباراة وبعدها بس مش هعمل كده، وابقى شوف نادي زي بايرن ميونيخ عن الاهلي بيقول ايه، محادثات بين بطل اوروبا وبطل افريقيا ، وانت بعيد خالص".

تابع: "اعرف حجمك وان الاهلي أكبر من أي حد ولما تتكلم عن الأهلي تتكلم بشكل لائق، و لاعب محترف مثل مهدي عطية الذي تحدث بطريقة احترافية عن الأهلي وقال أنه كان الأفضل في الشوط الأول وسجل هدف، وحاولنا العودة للمباراة في الشوط الثاني ولكن لم نسجل هدف" ، عمرك ما هتعرف تقلل من قيمة الأهلي واحنا بنشارك للمرة السادسة لأن احنا كنا ابطال قارة افريقيا 6 مرات، ولما تعرف قيمة كأس العالم هتتكلم بمنطقية أكثر".