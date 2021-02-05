شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أول مباراة رسمية مع البايرن.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوروبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة في منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الحمر للظهور بشكل مشرف وتقديم مستويات تليق بشكل الكرة المصرية والإفريقية والعربية، لاسيما بعدما نجح النسور الحمر في تخطي المهمة الولى بالفوز على الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي المونديال.

وسبق للأهلي خوض العديد من المواجهات الكبرى أمام الفرق الأوروبية، ولكن جميعها كانت مواجهات ودية بخصوص مناسبات مختلفة، ولكن تبقى موقعة الاثنين المقبل أول مواجهة رسمية للأهلي مع بطل أوروبا.

وحقق الأهلي نتائج قوية أمام الفرق الأوروبية التي واججها منها من تغلب عليها ومنها من تعادل معه ومنها من تلقةى الهزيمة علي يدهم ولكن لعب بشكل جيد وشرف الكرة المصرية في هذه المواجهات، ولعل ابرز 8 مواجهات للأهلي أمام فرق أوروبية:

1959

بدأ الأهلي مواجهاته الأوروبية أمام فريق «رِد ستار»، بطل دوري يوغسلافيا في هذا التوقيت، والذي كان يدربه ميلوراد بافيتش، أحد أشهر المدربين في تاريخ يوغسلافيا، حيث نجح الأهلي في الفوز على بطل يوغسلافيا بثلاثة أهداف دون مقابل، سجّل ميمي الشربيني هدفين، وصالح سليم هدفًا.

1960

استقبل الأهلي فريق برشلونة في أبريل 1960، حامل لقب الدوري الإسباني في هذا الوقت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وانتهى اللقاء بتفوق البارسا بستة أهداف مقابل هدف، سجّله طه إسماعيل.

1962

واجه الأهلي نظيره بنفكيا البرتغالي بطل دوري أبطال أوروبا عام 1962 ونجح خلالها النسور في الفوز بنتيجة 3 / 2 سجل أهداف الأهلي بدوي عبد الفتاح "هدفين" وطه إسماعيل "هدف"، بينما جاءت ثنائية بنفيكا عبر إيزيبيو وجوزيه أجواش.

1975

استضاف الأهلي في يناير 1975 ليجا وارسو بطل بولندا، وتغلب عليه بهدفين لهدف واحد، حيث سجل للفريق محسن صالح ومختار مختار.

1975

حل دوكلا براغ، بطل تشيكوسلوفاكيا في ذلك التوقيت، ضيفًا على فريق الأهلي على ملعب مختار التتش، في مباراة فاز فيها فريق النادي بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الأهداف عبر شريف عبدالمنعم ومحسن صالح.

1976

استقبل الأهلي بروسيا مونشنجلاد باخ، الذي كان في ذلك الوقت بطلاً للدوري الألماني، لثلاثة أعوام متتالية «1974، 1975، 1976»، على إستاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وسجل ثنائية الفريق، أحمد عبد الباقي وأنور سلامة.

1976

استقبل الأهلي أوستريا فيينا، بطل النمسا في ذلك الوقت، على إستاد القاهرة، وانتهى اللقاء بتفوق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجّل مصطفى عبده هدفين، ومحمود الخطيب هدفًا.

1977

حل العملاق الألماني، بايرن ميونيخ، ضيفًا على الأهلي في ديسمبر 1977، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث جاءت الأهداف عبر شريف عبدالمنعم ومحمود الخطيب، والمفارقة في هذه المباراة أن الأهلي ارتدى اللون الأبيض بحكم أن الضيف ارتدى اللون الأحمر ولم يكن لديه زي بديل.

1979

واجه الأهلي فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في 1979، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل، حيث جاءت الأهداف عن طريق، شريف عبدالمنعم ومحمد عباس.

1986

لعب الأهلي مع نظيره ستيوا بوخارست الروماني، بطل أوروبا في ذلك الوقت، في 1986، وانتهى اللقاء بتفوق الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل سجّلها خالد جاد الله، وعلاء ميهوب، وصديق الجمال.

1988

واجه الأهلي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، في أغسطس 1988، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجّله ربيع ياسين.

2001

في احتفالية نادي القرن استضاف الأهلي العملاق الإسباني، ريال مدريد، في أغسطس 2001 على إستاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه النيجيري صنداي.

2002

استقبل الأهلي في أغسطس 2002 روما الإيطالي على إستاد القاهرة، وتفوّق عليه بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز الأهداف إبراهيم سعيد، والأنجولي أفيلينو.

2003

استضاف الأهلي أياكس أمستردام الهولندي في يناير 2003، وانتهت المباراة بفوز الفريق الهولندي بهدفين مقابل هدف، حيث جاء هدف الأحمر الوحيد عن طريق وائل جمعة.

2003

حل الأهلي ضيفا على استضاف ريال سوسيداد في 2003، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز وائل رياض الهدف الوحيد للأحمر، ثم احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز الفريق الإسباني، بنتيجة 4-3.

2004

استضاف فريق أوساسونا الإسباني الأهلي على ملعب رينو دي نافارا، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الإسباني بهدف دون مقابل.

باريس سان جيرمان 2006

واجه الأهلي أثناء معسكره في فرنسا في يوليو 2006 فريق باريس سان جيرمان، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز هدف الأحمر عماد متعب.

2007

استقبل الأهلي العملاق الإسباني برشلونة على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس الأحمر، وانتهى اللقاء بفوز البارسا بأربعة أهداف دون مقابل.

2007

استكمل الأهلي الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس النادي في يوليو 2007، بمواجهة العملاق البرتغالي بنفيكا، حيث انتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف عن طريق شادي محمد من ركلة جزاء وأسامة حسني.

2008

التقى الأهلي مع روما في 2008 على إستاد القاهرة، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، أحرزها إسبوسيتو، وماتيو، وديفيد بيتزارو.

2009

التقى الأهلي مع بايرن ليفركوزن في يوليو 2009، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الألماني بهدفين دون مقابل.

2009

واجه الأهلي سيلتك في دورة ودية على ملعب ويمبلي، أقيمت في 2009، وانتهت اللقاء بخسارة الأحمر بخمسة أهداف دون مقابل.

2009

واجه الأهلي العملاق الإسباني برشلونة في دورة ودية على ملعب ويمبلي أقيمت في 2009، وانتهى اللقاء بفوز البرسا بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرزه هاني العجيزي.

2010

واجه الأهلي أياكس الهولندي في يوليو 2010، أثناء معسكر بالنمسا، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الهولندي بهدف دون مقابل، أحرزه ميراليم سليماني.

2012

واجه الأهلي العملاق الألماني بايرن ميونيخ في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهى اللقاء بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الأهداف عن طريق، محمد بركات لصالح الأحمر، فيما سجّل أوليتش هدفي الفريق الألماني.

2012

التقى فريق الكرة مع إسبانيول في مايو 2012، وانتهى اللقاء بفوز إسبانيول بهدفين دون مقابل.

2015

واجه فريق الكرة خيتافى الإسباني في 2015، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي، ثم تمكّن الفريق الإسباني من الفوز في ركلات الترجيح، وجاء هدف الأحمر الوحيد عن طريق أحمد عبدالظاهر.

2016

لعب الأهلي مع فريق روما، في مايو 2016، على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 4-3، حيث سجّل جون أنطوي، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ للأهلي، فيما سجل إدين دجيكو، ومحمد صلاح، وفانكوير للفريق الإيطالي.

2018

لعب الأهلي في عام 2018 مع أياكس أمستردام بطل هولندا في مباراة اعتزال حسام غالي قائد الأهلي السابق، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن.