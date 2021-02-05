الامارات | رقم صادم لمهاجم النصر تيغالي في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم لمهاجم النصر تيغالي في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مهاجم النصر سيباستيان تيغالي رقماً سلبياً صادماً هو الأول له في دوري الخليج العربي، منذ انتقاله إليه في موسم 2013-2014، عبر بوابة الوحدة، قادما من الشباب السعودي، وذلك بعدما غاب عن التسجيل للجولة السابعة على التوالي عقب مباراة فريقه أمام خورفكان والتي انتهت لمصلحة العميد 2-1.

وتعود آخر مواجهة زار فيها تيغالي شباك منافسيه إلى مباراة اتحاد كلباء في الجولة الثامنة، التي أقيمت في الأول من ديسمبر الماضي، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 3-3، إذ أحرز هدفين في تلك المواجهة.

وسجل تيغالي خمسة أهداف بقميص العميد هذا الموسم، اثنين منهما في شباك الوصل بالجولة الثالثة والتي فاز فيها النصر 3-صفر، كما سجل هدفا في مرمى حتا بالجولة السادسة، وفاز يومها النصر 3-صفر أيضا.

وسجل تيغالي 157 هدفاً في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما قررت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، اعتماد تثبيت إحصائيات اللاعبين المترتبة على مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الماضي 2019 – 2020، والذي لم يستكمل.

وبات تيغالي بحاجة إلى تسجيل ثمانية أهداف لمعادلة رقم لاعب الوصل السابق، فهد خميس والذي سجل 165 هدفاً في بطولة الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news