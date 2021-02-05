شكرا لقرائتكم خبر عن «رومينجيه»: الأهلى نادي القرن فى أفريقيا وسنحترمه لأقصى درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارل هاينز رومينجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أنه يجب على فريقه عدم التكبر أمام الأهلي، متحدثًا عن المواجهة التي ستجمع الفريقين بكأس العالم للأندية.

رومينجيه أجرى مقابلة مع «Sport1» الألمانية، وبسؤاله عن كيفية استعداد بايرن ميونخ لخصمهم «المجهول» الأهلي، أجاب: «مدربنا سيحلل خصمنا الأهلي».

وأضاف: «لا يمكنك أن تكون متعجرفًا، على الرغم من أننا الأفضل في اللعبة، لا نريد أن نتعثر، بل نتعامل مع كل مباراة بجدية».

وأكد رومينجيه: «لقد فعل الفريق ذلك بشكل مثالي في عام 2020 وسيواصل في عام 2021، تعامل دائمًا مع المباريات باحترام واستعداد احترافي».

وبشأن فرص الفوز بكأس العالم للأندية والفائدة المالية لذلك، علّق: «الفائز بالبطولة سيحصل على خمسة ملايين دولار، لذلك تأثير ممتع، إذا فاز الفريق بهذا اللقب، فسيحصلون على مكافأة مقابل ذلك».

وشدد: «لكني أحذر من التقليل من شأن الخصوم، الإثنين المقبل، بعد استراحة لمدة يومين ورحلة طويلة، لدينا دور نصف النهائي، الأهلي نادي عريق للغاية يضم أكثر من 30 مليون مشجع في مصر وحدها».

وواصل رومينجيه: «تم اختياره نادي القرن، ونحن نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة وسنواجه هذا الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير».