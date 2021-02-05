شكرا لقرائتكم خبر عن «التأريخ والإحصاء» يختار محمد صلاح كأفضل لاعب أفريقي في العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اختيار الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء على النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب في القارة الأفريقية خلال العقد الأخير، متفوقًا على زميله في فريق الريدز السنغالى ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.

وجاء اختيار النجم المصرى محمد صلاح كأفضل لاعب في قارة أفريقيا خلال الفترة من 2011 حتى 2020، على الإنجازات التي حققها والمشوار الرائع خلال مسيرته الاحترافية ومع المنتخب الوطنى.

وتصدر محمد صلاح قائمة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العقد الأخير من الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء، ثم النجم السنغالى ساديو مانى، مهاجم ليفربول، وأخيرا النجم الجزائرى رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالى برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.