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بعد إصابة 4 لاعبين.. الاتحاد السكندري يخضع لمسحة جديدة خلال ساعات

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادى الاتحاد السكندري الخضوع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة، للشكف عن ، وذلك قبل مباراة الزمالك، بعد غد الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري العام.

وكان زعيم الثغر أعلن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي خضع لها الفريق، أمس الخميس، قبل مواجهة فريق الزمالك، وأظهرت المسحة إيجابية 4 لاعبين، وهم محمد عطوة وأحمد نبيل «مانجا» وعبدالسميع سيمو ومصطفى إبراهيم.

وينتظر أن يتم الاطمئنان على الفريق بالكامل من خلال المسحة الجديدة التي سيخضع لها الفريق خلال الساعات المقبلة، على أن تظهر نتيجتها صباح الغد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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