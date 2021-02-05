شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 4 لاعبين.. الاتحاد السكندري يخضع لمسحة جديدة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادى الاتحاد السكندري الخضوع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة، للشكف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراة الزمالك، بعد غد الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري العام.

وكان زعيم الثغر أعلن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي خضع لها الفريق، أمس الخميس، قبل مواجهة فريق الزمالك، وأظهرت المسحة إيجابية 4 لاعبين، وهم محمد عطوة وأحمد نبيل «مانجا» وعبدالسميع سيمو ومصطفى إبراهيم.

وينتظر أن يتم الاطمئنان على الفريق بالكامل من خلال المسحة الجديدة التي سيخضع لها الفريق خلال الساعات المقبلة، على أن تظهر نتيجتها صباح الغد.