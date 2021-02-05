شكرا لقرائتكم خبر عن «أومتيتي» يرفض ليفربول ويتمسك بالبقاء في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية عن رفض المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، الانتقال إلى صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن ليفربول حاول التعاقد مع أومتيتي، بعد إصابة مدافعه جويل ماتيب والغياب الطويل لفيرجيل فان دايك.

وقالت الصحيفة في تقريرها: «مايكل إدواردز المدير الرياضي لليفربول، حاول إبرام عدة صفقات قبل إغلاق السوق، وكان أومتيتي أحد المرشحين، لكن الفرنسي رفض الرحيل عن برشلونة في منتصف الموسم، بعدما رفض أومتيتي الانضمام لليفربول، تحرك النادي بسرعة وانتهى به الأمر بضم أوزان كاباك على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من شالكه، وبن ديفيز من بريسون لتدعيم خط الدفاع».

يذكر أن أومتيتي ظهر بأداء جيد في المباريات الأخيرة مع برشلونة، لكنه سقط في أخطاء ساذجة ضد غرناطة بكأس ملك إسبانيا.