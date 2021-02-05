شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لن أرحل عن ريال مدريد وسنقاتل حتى النهاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، غضبه من الصحافة قبل مواجهة مضيفه هويسكا، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نعلم أن هناك الكثير من الأحاديث، لكننا متحمسون جدا للعب مباراة الغد، ولا نشعر بالقلق بشأن الباقي».

وعن الصراع على الليجا، أجاب: «علينا القتال حتى نهاية الموسم، وهذا ما سنفعله، بعد ذلك يمكن أن يحدث الكثير، لكننا سنحاول ولن نستسلم، وأنا أضمن ذلك، لا أعلم ما الذي سيحدث، لكن التركيز هو الشيء المهم، هناك الكثير من الأحاديث عن تغيير المدرب، وسيحدث ما سيحدث، لكني سأكون أول من يقاتل مع هذا الفريق، ولن أرحل، سنقاتل للنهاية».