شكرا لقرائتكم خبر عن غياب السعيد ورمضان وفتحي عن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفًا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب كل من عبدالله السعيد وأحمد ورمضان صبحي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: «شريف إكرامي- عبدالرحمن أيمن».

خط الدفاع: «أحمد أيمن منصور- طارق طه- أحمد سامي- أسامة جلال- محمود عبدالقادر».

خط الوسط: «عمر جابر- إسلام عيسى- نبيل عماد (دونجا)- محمد فاروق- إبراهيم حسن- محمود حمادة- إبراهيم عادل- محمود صابر».

خط الهجوم: «دييجو رولان- دودو الجباس- محمود وادي- جون أنطوي».