شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: أليسون جاهز لمواجهة سيتي.. ومصير ماني وفابينيو لم يُحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أن حارس مرماه أليسون بيكر سيكون جاهزا لخوض المباراة المرتقبة مساء الأحد أمام مانشستر سيتي، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب أليسون عن مباراة الفريق الأخيرة التي خسرها ليفربول أمام برايتون 0-1 بسبب المرض، لكن كلوب أكد أن باستطاعة الحراس البرازيلي خوض لقاء الأحد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أليسون يشعر بحال أفضل، ساديو ماني وفابينيو سيشاركان في أجزاء من تمرين الفريق، وبعدها سنرى، بن ديفيس وأوزان كاباك حضرا اجتماعا تحليليا أمس».

وعاد كلوب ليوضح أن فريقه ليس في وضع جيد حاليا للمنافسة على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، وقال: «بعد عامين من الإجابة عن هذا السؤال، أعتقد أنني ربما أوضحت موقفا منطقيا، لكني لا أرى أننا في وضعية تنافسية على اللقب حاليا، يجب أن نفوز بالمباريات، في لحظات معينة تكون قدرتنا على المنافسة واضحة، لكننا لسنا في هذا الوضع حاليا، لذلك لماذا عليّ أن أفكر بالأمر؟ إنه ليس مهما».

وأشار كلوب إلى عامل الإرهاق الذي يصيب فريقه كبقية فرق المسابقة هذا الموسم، وقال: «بعد مباراتين في لندن، واجهنا برايتون الذي كان يملك فكرة واضحة، ولم نكن مستعدين في تلك اللحظة، نحتاج لأن نلعب كرة القدم ونتعافى ونستغل كل دقيقة قي التمارين، لم نحظ باستراحة، سيتي حظي بأسبوعي راحة لأسباب متعلقة بكوفيد-19، إنه موسم صعب، بالنسبة لبعض الفرق يبدو الوضع أقل صعوبة، لكنه صعب بالنسبة إلينا».

ووجه كلوب مديحا خاصا لنجم مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان الذي لعب تحت إشرافه في بوروسيا دورتموند، وقال: «كان من أفضل اللاعبين الذين سبق لي أن دربتهم، كان لا يصدق في الموسم 2012، حيث لعب بطريقة مشابهة للطريقة التي يلعب بها حاليا، ثم تعرض للإصابات، لست متفاجئا على الإطلاق من أدائه الحالي».

من ناحية ثانية، أكد كلوب أن فريقه جاهز لخوض المواجهة أمام لايبزيج في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن السلطات الألمانية تمنع دخول الفريق الإنجليزي إلى أراضيها، بسبب تشديدات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبحث الاتحاد الأوروبي في عدة خيارات لإقامة المواجهة، ومنها اللجوء إلى مباراة واحدة بين الفريقين على أرض محايدة.

وقال كلوب: «تعرف أن هناك سلالة جديدة من الفيروس، لكننا فعليا نعيش في فقاعة، ونشعر أن باستطاعتنا اللعب أمام لايبزيج دون مشكلة، لكن القوانين تبقى فوانين، ليست وظيفتي، النادي يعمل مع الاتحاد الأوروبي ولايبزيج وسنجد طريقة لخوض المواجهة، لا يتواصل معي أحد من ألمانيا ليسألني حول الموقف».